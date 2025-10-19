Fête de la Courge Bedenac
Fête de la Courge Bedenac dimanche 19 octobre 2025.
Fête de la Courge
Domaine de la Poste Bedenac Charente-Maritime
Début : 2025-10-19 10:00:00
fin : 2025-10-19 17:00:00
2025-10-19
Fête de la courge au Domaine de la Poste
Domaine de la Poste Bedenac 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 41 57
English :
Pumpkin festival at Domaine de la Poste
German :
Kürbisfest auf der Domaine de la Poste
Italiano :
Festa della zucca al Domaine de la Poste
Espanol :
Fiesta de la calabaza en el Domaine de la Poste
