Fête de la Courge Les Jardins Respectueux Châteaubernard

Les Jardins Respectueux 65 rue de Bellevue Châteaubernard Charente

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-19

2025-10-18

Venez découvrir les Jardins Respectueux avec tout au long du week-end concerts, spectacles, animations et ateliers, la fameuse « Course de brouettes » et de nombreux artisans, avec pour thème central la courge !

Les Jardins Respectueux 65 rue de Bellevue Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 80 81 15 jardinrespectueux@gmail.com

English :

Come and discover the Jardins Respectueux with concerts, shows, activities and workshops, the famous « Wheelbarrow Race » and many craftsmen, with the central theme: squash!

German :

Entdecken Sie die Jardins Respectueux mit dem ganzen Wochenende: Konzerte, Aufführungen, Animationen und Workshops, das berühmte « Schubkarrenrennen » und zahlreiche Kunsthandwerker, mit dem zentralen Thema: Kürbis!

Italiano :

Venite a scoprire i Jardins Respectueux, con concerti, spettacoli, eventi e laboratori, la famosa « Corsa delle carriole » e una serie di artigiani, il tutto sul tema centrale dello squash!

Espanol :

Venga a descubrir los Jardins Respectueux, con conciertos, espectáculos, eventos y talleres, la famosa « Carrera de carretillas » y un sinfín de artesanos, ¡todo ello en torno al tema central del squash!

