Fête de la courge Cueillette du Plessis de Chanteloup en Brie Chanteloup-en-Brie

Fête de la courge Samedi 4 octobre, 10h00 Cueillette du Plessis de Chanteloup en Brie Seine-et-Marne

Entrée libre, pourquoi pas déguisé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Nous vous acueillons dans notre cueillette lors d’un événement autour de la courge. Locales et de saison, nous vous invitons à découvrir nos différentes variétés. Nous serons ravis de répondre à vos questions et de vous proposer plein d’idées recettes.

Cueillette du Plessis de Chanteloup en Brie 1 rue de la cueillette 77600 CHANTELOUP EN BRIE Chanteloup-en-Brie 77600 Seine-et-Marne Île-de-France

Venez découvrir notre cueillette lors de notre événement. La courge sera mise à l’honneur. Enfilez vos bottes, et suivez nous !!!