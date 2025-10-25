Fête de la Courge La Romagne

Fête de la Courge La Romagne samedi 25 octobre 2025.

Fête de la Courge

LE BOIS DIOT La Romagne Ardennes

Tarif : – –

Date : samedi 25 octobre 2025

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Le 25 Octobre 2025 de 14H à minuit 3eme édition organisée par l’asso Y’a Yauque en partenariat avec les Jardins Terre Lune Marché de Producteurs et Artisans de 14h à 19hConcert dès 16h avec les Blue Bottoms et Le barde Jan Seyrian en continue Soirée festive à 20h Concert Iron Beards à 22h Spectacle de Feu La Voix de l’eau de la Cie La Goutte d’Or Buvette et Restauration

LE BOIS DIOT La Romagne 08220 Ardennes Grand Est +33 6 58 78 48 13 yayauque.asso@gmail.com

English :

October 25, 2025 from 2pm to midnight 3rd edition organized by the Y’a Yauque association in partnership with the Jardins Terre Lune Farmers’ and Craftsmen’s Market from 2pm to 7pmConcert from 4pm with the Blue Bottoms and the bard Jan Seyrian in continuous Festive evening at 8pm Iron Beards concert at 10pm Fire show La Voix de l’eau by the Cie La Goutte d’Or Buvette and Catering

German :

Am 25. Oktober 2025 von 14 Uhr bis Mitternacht 3. Ausgabe, organisiert vom Verein Y’a Yauque in Zusammenarbeit mit den Jardins Terre Lune Bauern- und Handwerkermarkt von 14 bis 19 UhrKonzert ab 16 Uhr mit den Blue Bottoms und dem Barden Jan Seyrian durchgehend Festlicher Abend um 20 Uhr Konzert Iron Beards um 22 Uhr Feuershow La Voix de l’eau der Cie La Goutte d’Or Buvette und Restaurationsbetrieb

Italiano :

25 ottobre 2025 dalle 14.00 alle 24.00 3a edizione organizzata dall’associazione Y’a Yauque in collaborazione con i Jardins Terre Lune Mercato dei produttori e degli artigiani dalle 14.00 alle 19.00Concerto alle 16.00 con i Blue Bottoms e il bardo Jan Seyrian Serata festiva continua alle 20.00 Concerto degli Iron Beards alle 22.00 Spettacolo di fuoco La Voix de l’eau della Cie La Goutte d’Or Buvette e Catering

Espanol :

25 de octubre de 2025 de 14:00 a 24:00 h 3ª edición organizada por la asociación Y’a Yauque en colaboración con los Jardines Terre Lune Mercado de productores y artesanos de 14:00 a 19:00 h Concierto a partir de las 16:00 h con los Blue Bottoms y el bardo Jan Seyrian Velada festiva continua a las 20:00 h Concierto de Iron Beards a las 22:00 h Espectáculo de fuego La Voix de l’eau por la Cie La Goutte d’Or Buvette y Catering

L’événement Fête de la Courge La Romagne a été mis à jour le 2025-10-07 par Ardennes Tourisme