FÊTE DE LA COURGE Mailhac

FÊTE DE LA COURGE Mailhac dimanche 2 novembre 2025.

FÊTE DE LA COURGE

Mailhac Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02 10:00:00

fin : 2025-11-02 17:00:00

Date(s) :

2025-11-02

Au programme un marché des producteurs et des artisans locaux, ateliers ludiques autour de la courge pour les enfants.

Les enfants sont également invités à enfiler leur plus beau costume de courge pour le défilé de 15h qui élira le plus beau déguisement.

Les passionnés de voitures anciennes seront ravis de découvrir une exposition de youngtimers , tandis que la chanteuse Mathilde animera l’apéritif devant Le Bar Le Mailhac.

Pour la restauration, de délicieuses spécialités comme la soupe de courge et la poêlée d’automne au Braséro Plancha de Le Coq du Nord-Mailhac seront au rendez-vous. Sans oublier les vignerons Mailhacois qui feront découvrir leurs pépites.

.

Mailhac 11120 Aude Occitanie +33 4 68 46 13 13

English :

On the program: a market featuring local producers and artisans, and fun squash workshops for children.

Children are also invited to don their best gourd costume for the 3pm parade, which will vote for the best costume.

Vintage car enthusiasts will be delighted to discover an exhibition of youngtimers , while singer Mathilde will host the aperitif in front of Le Bar Le Mailhac.

For the catering, delicious specialities such as pumpkin soup and autumn pan-fried meat with Braséro Plancha from Le Coq du Nord-Mailhac will be on the menu. And let’s not forget the Mailhac winemakers, who will be showcasing their nuggets.

German :

Auf dem Programm stehen ein Markt mit lokalen Erzeugern und Handwerkern, spielerische Workshops rund um den Kürbis für Kinder.

Die Kinder sind außerdem eingeladen, ihr schönstes Kürbiskostüm für die Parade um 15 Uhr anzuziehen, bei der die schönste Verkleidung gewählt wird.

Oldtimer-Fans werden sich über eine Ausstellung von Youngtimern freuen, während die Sängerin Mathilde den Aperitif vor der Le Bar Le Mailhac musikalisch umrahmt.

Für das leibliche Wohl sorgen köstliche Spezialitäten wie Kürbissuppe und die Herbstpfanne mit Braséro Plancha von Le Coq du Nord-Mailhac. Nicht zu vergessen die Winzer aus Mailhac, die ihre Nuggets vorstellen werden.

Italiano :

In programma: un mercato di produttori e artigiani locali e divertenti laboratori di zucca per bambini.

I bambini sono inoltre invitati a indossare il loro miglior costume da zucca per la sfilata delle 15.00, durante la quale sarà scelto il costume migliore.

Gli appassionati di auto d’epoca saranno felici di scoprire una mostra di youngtimers , mentre la cantante Mathilde terrà l’aperitivo all’esterno del Bar Le Mailhac.

Per quanto riguarda il cibo e le bevande, ci saranno deliziose specialità come la zuppa di zucca e la padella autunnale fritta sulla Braséro Plancha di Le Coq du Nord-Mailhac. Senza dimenticare i produttori di vino di Mailhac, che saranno a disposizione per presentare i loro migliori vini.

Espanol :

En el programa: un mercado de productores y artesanos locales, y divertidos talleres de calabazas para niños.

También se invita a los niños a ponerse su mejor disfraz de calabaza para el desfile de las 15.00 horas, en el que se elegirá el mejor disfraz.

Los aficionados a los coches de época estarán encantados de descubrir una exposición de youngtimers , mientras que la cantante Mathilde será la anfitriona del aperitivo en el exterior de Le Bar Le Mailhac.

Para comer y beber, habrá deliciosas especialidades como la sopa de calabaza y la sartén de otoño frita en la Braséro Plancha de Le Coq du Nord-Mailhac. Y no nos olvidemos de los viticultores de Mailhac, que estarán presentes para presentar sus mejores vinos.

L’événement FÊTE DE LA COURGE Mailhac a été mis à jour le 2025-10-22 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Côte du Midi