FÊTE DE LA COURGE MASQUÉE Saint-Martin-de-Boubaux
Saint-Martin-de-Boubaux Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-02
fin : 2025-11-02
Date(s) :
2025-11-02
Concours de courges sculptées, marché costumé d’artisans et de producteurs, buvette et restauration sur place. Ambiance automnale garantie !
Venez tous costumés, amenez vos légumes les plus étranges et faites vos plus belles sculptures sur courges !
Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94
English :
Carved gourd competition, costumed market featuring artisans and producers, refreshments and on-site catering. Autumn atmosphere guaranteed!
German :
Kürbisschnitzwettbewerb, Kostümmarkt mit Handwerkern und Erzeugern, Getränke und Speisen vor Ort. Herbststimmung garantiert!
Italiano :
Concorso di zucche intagliate, mercato in costume con artigiani e produttori, rinfreschi e cibo in loco. Atmosfera autunnale garantita!
Espanol :
Concurso de calabazas talladas, mercado de artesanos y productores disfrazados, refrescos y comida in situ. Ambiente otoñal garantizado
