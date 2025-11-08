Fête de la courge

Tannerre-en-Puisaye

Début : 2025-11-08 18:30:00

fin : 2025-11-08 22:00:00

2025-11-08

Fête de la Courge En chanson !

Le P.A.R.C vous invite à célébrer l’automne en musique avec sa Fête de la Courge, un moment convivial, gourmand et chantant !

Au programme

Buffet partagé à la courge Apporte un petit plat facile à picorer (et ta vaisselle), on partage tout !

Les Enchanteurs Chantons tous ensemble avec un guitariste en live ??

Participation au chapeau Chacun donne ce qu’il veut et peut !

Concourge Crée ton sablé, biscuit ou cracker à la courge et tente ta chance pour gagner des lots de saison !

Bar sur place

Une soirée pleine de bonne humeur, de chansons et de courges sous toutes leurs formes !

Viens fêter l’automne avec nous dans une ambiance chaleureuse et participative. .

Tous aux angins Tannerre-en-Puisaye 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 50 20 31 17 asso@leparc.org

