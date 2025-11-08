Fête de la courge Tannerre-en-Puisaye
Fête de la Courge En chanson !
Le P.A.R.C vous invite à célébrer l’automne en musique avec sa Fête de la Courge, un moment convivial, gourmand et chantant !
Au programme
Buffet partagé à la courge Apporte un petit plat facile à picorer (et ta vaisselle), on partage tout !
Les Enchanteurs Chantons tous ensemble avec un guitariste en live ??
Participation au chapeau Chacun donne ce qu’il veut et peut !
Concourge Crée ton sablé, biscuit ou cracker à la courge et tente ta chance pour gagner des lots de saison !
Bar sur place
Une soirée pleine de bonne humeur, de chansons et de courges sous toutes leurs formes !
Viens fêter l’automne avec nous dans une ambiance chaleureuse et participative. .
Tous aux angins Tannerre-en-Puisaye 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 50 20 31 17 asso@leparc.org
