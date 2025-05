Fête de la création – Forum des arts DALBE Cahors Cahors, 17 mai 2025 07:00, Cahors.

Lot

La Fête de la Création arrive à grands pas !

Le samedi 17 mai, préparez-vous pour une journée exceptionnelle dans tous les magasins Dalbe participants à l’occasion de la Fête de la Création !

Des animations, des démonstrations, des ateliers créatifs vous attendent pour explorer de nouvelles techniques et découvrir de nouveaux matériaux. Que vous soyez passionné d’art ou débutant, il y en aura pour tous les goûts !

La grande tombola de la Fête de la Création est également au programme des cartes cadeaux Dalbe à gagner dans chaque magasin participant !

Une journée festive et conviviale vous attend, pour partager votre passion de la création dans une ambiance chaleureuse et pleine de surprises !

Rendez-vous le 17 mai dans votre magasin Dalbe pour une expérience inoubliable, créative et pleine de bonne humeur !

English :

The Fête de la Création is just around the corner!

On Saturday May 17, get ready for an exceptional day in all participating Dalbe stores for the Fête de la Création!

Activities, demonstrations and creative workshops await you to explore new techniques and discover new materials. Whether you’re an art enthusiast or a beginner, there’s something for everyone!

The great Fête de la Création tombola is also on the program: Dalbe gift cards to be won in every participating store!

A festive and convivial day awaits you, to share your passion for creation in a warm atmosphere full of surprises!

See you in your Dalbe store on May 17 for an unforgettable, creative and fun-filled experience!

German :

Das Schöpfungsfest steht vor der Tür!

Am Samstag, den 17. Mai, bereiten Sie sich in allen teilnehmenden Dalbe-Geschäften auf einen außergewöhnlichen Tag anlässlich der Fête de la Création vor!

Es erwarten Sie Animationen, Vorführungen und kreative Workshops, in denen Sie neue Techniken erforschen und neue Materialien entdecken können. Ob Kunstliebhaber oder Anfänger, es ist für jeden etwas dabei!

Die große Tombola der Fête de la Création steht ebenfalls auf dem Programm: In jedem teilnehmenden Geschäft gibt es Dalbe-Geschenkkarten zu gewinnen!

Es erwartet Sie ein festlicher und geselliger Tag, an dem Sie Ihre Leidenschaft für das kreative Schaffen in einer herzlichen Atmosphäre voller Überraschungen teilen können!

Wir sehen uns am 17. Mai in Ihrem Dalbe-Geschäft und freuen uns auf ein unvergessliches, kreatives und gut gelauntes Erlebnis!

Italiano :

Il Festival della Creazione è alle porte!

Sabato 17 maggio, preparatevi a una giornata eccezionale in tutti i negozi Dalbe aderenti all’iniziativa per celebrare la Fête de la Création!

Attività, dimostrazioni e laboratori creativi vi aspettano per esplorare nuove tecniche e scoprire nuovi materiali. Che siate appassionati d’arte o principianti, ce n’è per tutti i gusti!

In programma anche la grande tombola della Fête de la Création: in palio carte regalo Dalbe in tutti i negozi aderenti!

Vi aspetta una giornata festosa e conviviale, per condividere la vostra passione per la creazione in un’atmosfera calda e piena di sorprese!

Ci vediamo il 17 maggio nel vostro negozio Dalbe per un’esperienza indimenticabile, all’insegna della creatività e del buon umore!

Espanol :

El Festival de la Creación está a la vuelta de la esquina

El sábado 17 de mayo, prepárese para una jornada excepcional en todas las tiendas Dalbe participantes para celebrar la Fête de la Création

Le esperan actividades, demostraciones y talleres creativos para explorar nuevas técnicas y descubrir nuevos materiales. Tanto si es un aficionado al arte como un principiante, ¡hay para todos los gustos!

La gran tómbola de la Fête de la Création también está en el programa: ¡en todas las tiendas participantes podrá ganar tarjetas regalo Dalbe!

Le espera una jornada festiva y distendida para compartir su pasión por la creación en un ambiente cálido y lleno de sorpresas

Le esperamos el 17 de mayo en su tienda Dalbe para vivir una experiencia inolvidable, llena de creatividad y buen humor

L’événement Fête de la création Cahors a été mis à jour le 2025-05-09 par OT Cahors Vallée du Lot