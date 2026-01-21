Fête de la crêpe 2026 Marché hebdomadaire de Cusset Cusset

Fête de la crêpe 2026

Pour la 3e année consécutive, la Ville de Cusset, le Comité de quartier Cœur de ville et le Conseil Communal des Jeunes organisent la Fête de la crêpe en plein cœur du marché hebdomadaire sur le Cours Lafayette, samedi 7 février de 9h30 à 12h.

For the 3rd year running, the town of Cusset, the Comité de quartier C?ur de ville and the Conseil Communal des Jeunes are organizing the Fête de la crêpe in the heart of the weekly market on Cours Lafayette, on Saturday February 7 from 9.30am to 12pm.

