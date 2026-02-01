Fête de la crêpe Concarneau
Fête de la crêpe Concarneau samedi 7 février 2026.
Organisé par les associations Kerandon main dans la main, La Balise et le FabLab Konk Ar Lab.
Au programme spectacle Krêpes à 16h retraçant l’histoire de la crêpe bretonne.
En parallèle, de nombreuses animations pour petits et grands pêche à la ligne, ateliers créatifs, vente de crêpes à déguster et visites du FabLab.
Entrée libre. .
Kerandon Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 56 10 03 04
English : Fête de la crêpe
