Fête de la crêpe Concarneau

Fête de la crêpe

Kerandon Concarneau Finistère

Début : 2026-02-07 15:00:00

fin : 2026-02-07 18:00:00

2026-02-07

Organisé par les associations Kerandon main dans la main, La Balise et le FabLab Konk Ar Lab.

Au programme spectacle Krêpes à 16h retraçant l’histoire de la crêpe bretonne.

En parallèle, de nombreuses animations pour petits et grands pêche à la ligne, ateliers créatifs, vente de crêpes à déguster et visites du FabLab.

Entrée libre. .

Kerandon Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 56 10 03 04

English : Fête de la crêpe

