Informations pratiques

Brides-les-Bains

Fête de la Croé 18 et 19 septembre

Parc Thermal Brides-les-Bains Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 23:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les 18 et 19 septembre, le Parc Thermal de Brides-les-Bains vous invite à la Fête de la Croé, une fête traditionnelle et locale placée sous le signe du patrimoine, du savoir-faire et de la convivialité.

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Parc Thermal Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com

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English :

On September 18 and 19, the Brides-les-Bains Thermal Park invites you to the Fête de la Croë, a traditional local festival celebrating heritage, craftsmanship, and a warm, friendly atmosphere.

L’événement Fête de la Croé 18 et 19 septembre Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains