Fête de la Croé 18 et 19 septembre Brides-les-Bains
samedi 19 septembre 2026 · Brides-les-Bains
Informations pratiques
Brides-les-Bains
Fête de la Croé 18 et 19 septembre
Parc Thermal Brides-les-Bains Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 23:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Les 18 et 19 septembre, le Parc Thermal de Brides-les-Bains vous invite à la Fête de la Croé, une fête traditionnelle et locale placée sous le signe du patrimoine, du savoir-faire et de la convivialité.
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Parc Thermal Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com
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English :
On September 18 and 19, the Brides-les-Bains Thermal Park invites you to the Fête de la Croë, a traditional local festival celebrating heritage, craftsmanship, and a warm, friendly atmosphere.
L’événement Fête de la Croé 18 et 19 septembre Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains
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