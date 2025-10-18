Fête de la danse Champagnac-la-Rivière
Fête de la danse Champagnac-la-Rivière samedi 18 octobre 2025.
Fête de la danse
Salle polyvalente Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Venez voir, vous initier à de nombreuses danses de tous horizons. Au programme bachata enfants, modern jazz , zumba, danse intuitive, danse sévillane, danse écossaise, danse country, danse en ligne… Une belle palette de mouvements pour petits et grands ! .
Salle polyvalente Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 17 72
English : Fête de la danse
German : Fête de la danse
Italiano :
Espanol : Fête de la danse
L’événement Fête de la danse Champagnac-la-Rivière a été mis à jour le 2025-10-07 par OT Ouest Limousin