Fête de la danse Champagnac-la-Rivière

Salle polyvalente Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne

2025-10-18

2025-10-18

2025-10-18

Venez voir, vous initier à de nombreuses danses de tous horizons. Au programme bachata enfants, modern jazz , zumba, danse intuitive, danse sévillane, danse écossaise, danse country, danse en ligne… Une belle palette de mouvements pour petits et grands ! .

Salle polyvalente Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 17 72

