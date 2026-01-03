Fête de La Diamantine Les Moussières Les Moussières
Fête de La Diamantine Les Moussières Les Moussières dimanche 5 juillet 2026.
Fête de La Diamantine Les Moussières
Les Moussières Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Fête de la Diamantine
Dimanche 5 juillet 2026 Les Moussières
Programme
Le matin
Vide grenier à partir de 7h
Concours de fauche à la faux 10h30
Accordéoniste Teddy Codet à 12h
L’après-midi
Kermesse et jeux en bois avec Rempichotte dès 14h
Tournoi de Baby-foot géant 14h-16 h+ finales à 17h30
Concours de mangeur de bleu de Gex à 16h
Concert Banane verte à 19h30 .
Les Moussières 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de La Diamantine Les Moussières
L’événement Fête de La Diamantine Les Moussières Les Moussières a été mis à jour le 2025-12-15 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE