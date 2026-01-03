Fête de La Diamantine Les Moussières Les Moussières

Programme

Le matin
Vide grenier à partir de 7h
Concours de fauche à la faux 10h30
Accordéoniste Teddy Codet à 12h

L’après-midi
Kermesse et jeux en bois avec Rempichotte dès 14h
Tournoi de Baby-foot géant 14h-16 h+ finales à 17h30
Concours de mangeur de bleu de Gex à 16h
Concert Banane verte à 19h30   .

Les Moussières 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté  

