Fête de La Diamantine Les Moussières Les Moussières

Les Moussières Jura

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

2026-07-05

Fête de la Diamantine

Dimanche 5 juillet 2026 Les Moussières

Programme

Le matin

Vide grenier à partir de 7h

Concours de fauche à la faux 10h30

Accordéoniste Teddy Codet à 12h

L’après-midi

Kermesse et jeux en bois avec Rempichotte dès 14h

Tournoi de Baby-foot géant 14h-16 h+ finales à 17h30

Concours de mangeur de bleu de Gex à 16h

Concert Banane verte à 19h30 .

Les Moussières 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté

