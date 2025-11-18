Fête de la dinde et du chapon à la Ferme de Lafitte

Bouglon Lot-et-Garonne

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18

fin : 2025-11-18

Date(s) :

2025-11-18

Petit déjeuner, vin chaud terrine, rillettes, saucisson, truffes au chocolat et petits gâteaux, café.

Marché de Noël

Menu de Noël:

Apéritif maison

Velouté aux cèpes,

Assiette de Noël foie gras de canard mi-cuit au torchon, pain d’épices, chapon en sauce et accompagnement, salade et fromage, dessert de fête

Café, vin rouge et rosé, eau de vie de prune

Tombola gratuite

Après-midi dansant avec Claude Arena

Tous les convives repartent avec une dinde ou un chapon .

Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 45 05 12

English : Fête de la dinde et du chapon à la Ferme de Lafitte

German : Fête de la dinde et du chapon à la Ferme de Lafitte

Italiano :

Espanol : Fête de la dinde et du chapon à la Ferme de Lafitte

L’événement Fête de la dinde et du chapon à la Ferme de Lafitte Bouglon a été mis à jour le 2025-10-24 par OT Coteaux et Landes de Gascogne