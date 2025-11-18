Fête de la dinde et du chapon à la Ferme de Lafitte Bouglon
mardi 18 novembre 2025.
Fête de la dinde et du chapon à la Ferme de Lafitte
Bouglon Lot-et-Garonne
Petit déjeuner, vin chaud terrine, rillettes, saucisson, truffes au chocolat et petits gâteaux, café.
Marché de Noël
Menu de Noël:
Apéritif maison
Velouté aux cèpes,
Assiette de Noël foie gras de canard mi-cuit au torchon, pain d’épices, chapon en sauce et accompagnement, salade et fromage, dessert de fête
Café, vin rouge et rosé, eau de vie de prune
Tombola gratuite
Après-midi dansant avec Claude Arena
Tous les convives repartent avec une dinde ou un chapon .
Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 45 05 12
