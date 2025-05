Fête de la Drôme – Pont Rompu Die, 14 mai 2025 09:30, Die.

9h30 12h30 nettoyage citoyen de la rivière Drôme

A partir de 13h verre de l’amitié au camping municipal, contes, ballades sur le thème de la faune de la rivière…

Pont Rompu Camping municipal

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 26 86 60

English :

9.30am 12.30pm: citizen clean-up of the Drôme river

From 1pm: welcome drink at the municipal campsite, storytelling, walks on the theme of the river’s fauna…

German :

9:30 12:30 Uhr: Bürgerliche Reinigung des Flusses Drôme

Ab 13 Uhr: Freundschaftsgetränk auf dem städtischen Campingplatz, Märchen, Spaziergänge zum Thema Fauna des Flusses…

Italiano :

dalle 9.30 alle 12.30: pulizia del fiume Drôme

Dalle 13.00: aperitivo conviviale al campeggio comunale, narrazione di storie, passeggiate sul tema della fauna fluviale…

Espanol :

de 9.30 a 12.30 h: limpieza del río Drôme

A partir de las 13:00 h: copa amistosa en el camping municipal, cuentacuentos, paseos sobre el tema de la fauna del río…

