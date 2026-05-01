Fête de la famille Salle des fêtes Puyréaux

Puyréaux

Fête de la famille

Salle des fêtes Rue des Pierrières Puyréaux Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

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Salle des fêtes Rue des Pierrières Puyréaux 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 35 15 49

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English :

L’événement Fête de la famille Puyréaux a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Destination Nord Charente