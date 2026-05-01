Fête de la famille Salle des fêtes Puyréaux
Fête de la famille Salle des fêtes Puyréaux samedi 30 mai 2026.
Puyréaux
Fête de la famille
Salle des fêtes Rue des Pierrières Puyréaux Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30
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Salle des fêtes Rue des Pierrières Puyréaux 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 35 15 49
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English :
L’événement Fête de la famille Puyréaux a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Destination Nord Charente