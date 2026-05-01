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Fête de la famille Salle des fêtes Puyréaux

Fête de la famille Salle des fêtes Puyréaux samedi 30 mai 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Rue des Pierrières

Ville : 16230 Puyréaux

Département : Charente

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Puyréaux

Fête de la famille

Salle des fêtes Rue des Pierrières Puyréaux Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :
2026-05-30

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Salle des fêtes Rue des Pierrières Puyréaux 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 35 15 49 

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English :

L’événement Fête de la famille Puyréaux a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Destination Nord Charente