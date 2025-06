Fête de la faulx Montusclat 6 juillet 2025 10:00

Haute-Loire

Fête de la faulx Le bourg Montusclat Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-06 10:00:00

fin : 2025-07-06 18:00:00

Date(s) :

2025-07-06

La faulx n’aura plus de secrets pour vous après une journée à la fête qui lui est dédiée à Montusclat !

.

Le bourg

Montusclat 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 52 64 02 87

English :

The faulx will have no more secrets for you after a day at the festival dedicated to it in Montusclat!

German :

Die Faulx wird nach einem Tag auf dem ihr gewidmeten Fest in Montusclat keine Geheimnisse mehr für Sie haben!

Italiano :

Il faulx non avrà più segreti per voi dopo una giornata al festival a lui dedicato a Montusclat!

Espanol :

El faulx ya no tendrá secretos para usted tras una jornada en el festival que se le dedica en Montusclat

L’événement Fête de la faulx Montusclat a été mis à jour le 2025-06-25 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal