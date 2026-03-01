FÊTE DE LA FÉDÉ DE MUSIQUE

Saint-Martin-de-Lansuscle Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 18:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

La Fédération des Ecoles de Musique des Hauts Gardons est heureuse de vous inviter à la Fête de la Fédé 2026 !

Cette année, les festivités, sur le thème du Voyage, avec au programme concert des élèves, chorales, orchestre à cordes, atelier Jazz, fanfare…

Et bien sûr, vers 21h, le tant apprécié bal trad animé par le groupe folk Ségoguette !

La Fédération des Ecoles de Musique des Hauts Gardons est heureuse de vous inviter à la Fête de la Fédé 2026 !

Cette année, les festivités, sur le thème du Voyage, avec au programme concert des élèves, chorales, orchestre à cordes, atelier Jazz, fanfare…

Et bien sûr, vers 21h, le tant apprécié bal trad animé par le groupe folk Ségoguette !

Restauration et buvette sur place Entrée prix libre .

Saint-Martin-de-Lansuscle 48110 Lozère Occitanie +33 6 41 10 56 91 lebocal.frvf@orange.fr

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English :

The Fédération des Ecoles de Musique des Hauts Gardons is delighted to invite you to the Fête de la Fédé 2026!

This year’s festivities, on the theme of the Voyage, will feature a concert by students, choirs, string orchestra, jazz workshop, brass band…

And of course, around 9 p.m., the much-appreciated bal trad hosted by the folk group Ségoguette!

L’événement FÊTE DE LA FÉDÉ DE MUSIQUE Saint-Martin-de-Lansuscle a été mis à jour le 2026-03-13 par Conseil Départemental