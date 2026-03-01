FÊTE DE LA FÉDÉ DES ÉCOLES DE MUSIQUE Saint-Martin-de-Lansuscle
Temple Saint-Martin-de-Lansuscle Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Début : 2026-03-21 18:00:00
fin : 2026-03-21
2026-03-21
La Fédération des écoles de musique des hauts gardons vous invite à partir en voyage musical ! Les profs et leurs élèves se la jouent… De la musique à gogo, restauration, buvette.. et on danse ! Au programme Orchestre à cordes, Fanfar, Atelier Jazz, et Bal-Trad avec Segoguette à 21h.
Entrée à prix libre. .
Temple Saint-Martin-de-Lansuscle 48110 Lozère Occitanie +33 7 52 07 05 52 fedemusique48@gmail.com
English :
The Fédération des écoles de musique des hauts gardons invites you on a musical journey! Teachers and students get down to business… Music galore, food, refreshments… and dancing! On the program: String orchestra, Fanfar, Jazz workshop, and Bal-Trad with Segoguette at 9pm.
