FÊTE DE LA FÉDÉ DES ÉCOLES DE MUSIQUE Saint-Martin-de-Lansuscle

FÊTE DE LA FÉDÉ DES ÉCOLES DE MUSIQUE

Temple Saint-Martin-de-Lansuscle Lozère

La Fédération des écoles de musique des hauts gardons vous invite à partir en voyage musical ! Les profs et leurs élèves se la jouent… De la musique à gogo, restauration, buvette.. et on danse ! Au programme Orchestre à cordes, Fanfar, Atelier Jazz, et Bal-Trad avec Segoguette à 21h.

La Fédération des écoles de musique des hauts gardons vous invite à partir en voyage musical ! Départ le 21 mars, à 18h, au Temple de St Martin de Lansuscle ! Les profs et leurs élèves se la jouent… De la musique à gogo, restauration, buvette.. et on danse !

Au programme Orchestre à cordes, Fanfar, Atelier Jazz, et Bal-Trad avec Segoguette à 21h.

Entrée à prix libre. .

Temple Saint-Martin-de-Lansuscle 48110 Lozère Occitanie +33 7 52 07 05 52 fedemusique48@gmail.com

English :

The Fédération des écoles de musique des hauts gardons invites you on a musical journey! Teachers and students get down to business… Music galore, food, refreshments… and dancing! On the program: String orchestra, Fanfar, Jazz workshop, and Bal-Trad with Segoguette at 9pm.

