Fête de la Ferme Parc des Dervallières Nantes

Fête de la Ferme Parc des Dervallières Nantes mercredi 17 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-17 16:00 – 21:00

Gratuit : oui Gratuit Gratuit et sans inscription Tout public

La Ferme des Dervallières est un lieu nourrissier, solidaire et créateur d’emploi, au coeur des Dervallières.Dès 2016, en réponse à un besoin exprimé des habitants et des associations du territoire d’avoir un lieu nourricier et créateur d’emploi, la Ville et la Métropole de Nantes initient le projet de ferme urbaine. En 2021 la collectivité est lauréate de l’appel à projet Quartier Fertile de l’ANRU pour ce projet.Depuis 2022, l’association OCEAN se charge de l’installation de la ferme qui s’étend sur 1,5 hectare dans le Parc des Dervallières. A la mi-avril 2025, l’association a planté les premiers légumes, et aujourd’hui des premières ventes de légumes à prix libre ont lieu sur le quartier.En parallèle, sont mis en oeuvre des actions de médiation dans le quartier, des ateliers éducatifs avec les écoles, des sessions de bénévolat pour jardiner, etc.Afin de célébrer les premières installations, OCEAN ouvre les portes de la ferme, et avec l’aide de ses partenaires, propose un temps festif ouvert à toutes et tous, et gratuit.***OCEAN est une association d’insertion par l’activité économique, implantée sur Nantes métropole depuis près de 20 ans. Elle intervient au coeur des quartiers de Nantes et son agglomération pour contribuer au développement économique et social des habitants, en lien avec les collectivités, les bailleurs sociaux et les acteurs socio-économiques.***

Parc des Dervallières Dervallières – Zola Nantes 44100

06 59 50 92 94