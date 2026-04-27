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Fête de la fermentation Ascarat

Fête de la fermentation Ascarat

Fête de la fermentation Ascarat dimanche 17 mai 2026.

Adresse : Harizpea Edabeen Etxea-Fronton

Ville : 64220 Ascarat

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Ascarat

Fête de la fermentation

Harizpea Edabeen Etxea-Fronton Ascarat Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 09:30:00
fin : 2026-05-17 18:30:00

Date(s) :
2026-05-17

Marché de produits fermentés. Conférences et discussions. Animations et musique. restauration sur place.   .

Harizpea Edabeen Etxea-Fronton Ascarat 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57 

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English :

L’événement Fête de la fermentation Ascarat a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Pays Basque

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