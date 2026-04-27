Fête de la fermentation Ascarat
Fête de la fermentation Ascarat dimanche 17 mai 2026.
Ascarat
Fête de la fermentation
Harizpea Edabeen Etxea-Fronton Ascarat Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 09:30:00
fin : 2026-05-17 18:30:00
Date(s) :
2026-05-17
Marché de produits fermentés. Conférences et discussions. Animations et musique. restauration sur place. .
Harizpea Edabeen Etxea-Fronton Ascarat 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fête de la fermentation Ascarat a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Ascarat (Pyrénées-Atlantiques)
- Fêtes de village Ascarat 27 juin 2026
- Fêtes de village Ascarat 28 juin 2026