Ascarat

Fête de la fermentation

Harizpea Edabeen Etxea-Fronton Ascarat Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 09:30:00

fin : 2026-05-17 18:30:00

Date(s) :

2026-05-17

Marché de produits fermentés. Conférences et discussions. Animations et musique. restauration sur place. .

Harizpea Edabeen Etxea-Fronton Ascarat 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57

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English :

L’événement Fête de la fermentation Ascarat a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Pays Basque