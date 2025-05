Fête de la fermentation – Ordiarp, 24 mai 2025 10:30, Ordiarp.

Venez découvrir le fabuleux monde de la fermentation à Ordiarp.

Voici le programme

– 10h30 balade botanique avec l’association Bota sapiens,

– 11h conférence avec Christian Rémésy, chercheur-paysan,

– 12h apéro en musique,

– 14h30 conférence avec Philippe Berhélémy, gastro-entérologue,

– 16h conférence avec Malen Sarasua, responsable du pôle laitier de Leartiker et chercheuse (en basque avec traduction en français).

Et durant toute la journée, vous pourrez faire vos achats sur le marché de producteurs ; des ateliers et animations autour du jonglage seront proposés aux adultes et aux enfants. Un espace troc de bocaux et don de ferments vous permettra de vous exercer à la fermentation. Vous pourrez vous restaurer sur place. N’oubliez pas votre verre. .

Bourg

Ordiarp 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

