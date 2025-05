Fête de la fermentation – Ordiarp, 25 mai 2025 10:30, Ordiarp.

Pyrénées-Atlantiques

Fête de la fermentation Bourg Ordiarp Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-25 10:30:00

fin : 2025-05-25

Date(s) :

2025-05-25

Venez découvrir le fabuleux monde de la fermentation à Ordiarp.

Voici le programme

– 10h30 conférence avec Amaia Castorène, conférencière (en basque avec traduction en français),

– 11h30: bal trad avec les Baltraciens,

– 14h30 conférence avec Kevin Yvars, botaniste,

– 15h30 partage d’expérience (en basque avec traduction en français),

– 15h45 présentation du livre « Fermentation rébellion » avec l’auteure Thien Uyen Do, suivie d’une table ronde les savoir-faire paysan autour de la fermentation.

Et durant toute la journée, vous pourrez faire vos achats sur le marché de producteurs ; des ateliers et animations autour du jonglage seront proposés aux adultes et aux enfants. Un espace troc de bocaux et don de ferments vous permettra de vous exercer à la fermentation. Vous pourrez vous restaurer sur place. N’oubliez pas votre verre. .

Bourg

Ordiarp 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

