Fête de la fin de l’été avec feu d’artifice Hartzviller

Fête de la fin de l’été avec feu d’artifice

Espace Saint Laurent Hartzviller Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-08-30 19:00:00

fin : 2025-08-30 23:59:00

2025-08-30

Fêtez la fin de l’été avec ce bal animé par le groupe « Les Cristalys », suivi d’un défilé aux lampions à la tombée de la nuit, et d’un feu d’artifice en fin de soirée. Château gonflable pour les enfants, buvette et restauration sur place. Venez nombreux !Tout public

Espace Saint Laurent Hartzviller 57870 Moselle Grand Est +33 3 87 25 12 98 mairie.hartzviller@wanadoo.fr

English :

Celebrate the end of summer with a ball led by the group « Les Cristalys », followed by a lantern-lit parade at dusk, and a fireworks display at the end of the evening. Bouncy castle for the kids, refreshments and food on site. Come one, come all!

German :

Feiern Sie das Ende des Sommers mit diesem Ball, der von der Gruppe « Les Cristalys » moderiert wird, gefolgt von einem Lampionumzug bei Einbruch der Dunkelheit und einem Feuerwerk am Ende des Abends. Hüpfburg für Kinder, Getränke und Speisen vor Ort. Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Festeggiamo la fine dell’estate con un ballo guidato dal gruppo « Les Cristalys », seguito da una processione di lanterne al tramonto e da uno spettacolo pirotecnico a fine serata. Ci sarà anche un castello gonfiabile per i bambini e un rinfresco e uno spuntino sul posto. Venite tutti!

Espanol :

Celebre el final del verano con un baile a cargo del grupo « Les Cristalys », seguido de un desfile de farolillos al anochecer y un castillo de fuegos artificiales al final de la velada. También habrá un castillo hinchable para los niños, así como refrescos y tentempiés. Vengan todos

