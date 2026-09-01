Informations pratiques

Saint-Georges-Blancaneix

Fête de la Fin de Saison des Mounaques

salle des fêtes, église Saint-Georges-Blancaneix Dordogne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Le Comité des Fêtes organise son repas accompagné d’une animation musicale pour célébrer la Fin de Saison des Mounaques.

Au menu : Apéritif, terrine, faux filet/haricots verts, fromage, dessert, café et vin compris (apportez vos couverts complet).

Sur réservation .

salle des fêtes, église Saint-Georges-Blancaneix 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 76 02 27

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English : Fête de la Fin de Saison des Mounaques

L’événement Fête de la Fin de Saison des Mounaques Saint-Georges-Blancaneix a été mis à jour le 2026-09-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides