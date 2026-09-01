Fête de la Fin de Saison des Mounaques Saint-Georges-Blancaneix
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Georges-Blancaneix
Informations pratiques
Saint-Georges-Blancaneix
Fête de la Fin de Saison des Mounaques
salle des fêtes, église Saint-Georges-Blancaneix Dordogne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Le Comité des Fêtes organise son repas accompagné d’une animation musicale pour célébrer la Fin de Saison des Mounaques.
Au menu : Apéritif, terrine, faux filet/haricots verts, fromage, dessert, café et vin compris (apportez vos couverts complet).
Sur réservation .
salle des fêtes, église Saint-Georges-Blancaneix 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 76 02 27
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English : Fête de la Fin de Saison des Mounaques
L’événement Fête de la Fin de Saison des Mounaques Saint-Georges-Blancaneix a été mis à jour le 2026-09-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides