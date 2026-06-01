Lyons-la-Forêt

Fête de la fleur et du jardin

Place Isaac Benserade Lyons-la-Forêt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Le Comité des fêtes de Lyons-la-forêt organise la fête de la fleur et du jardin le 27 et 28 juin 2026. Au programme, une exposition de bouquets de fleurs au grenier de la Halle, ainsi qu’une exposition des dessins des enfants des écoles.

N’hésitez pas à y exposer votre plus beau bouquet. .

Place Isaac Benserade Lyons-la-Forêt 27480 Eure Normandie comitedesfetes27480@gmail.com

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English : Fête de la fleur et du jardin

L’événement Fête de la fleur et du jardin Lyons-la-Forêt a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Lyons Andelle