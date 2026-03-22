FETE DE LA FORET A BOUCONNE BASE DE LOISIRS DE BOUCONNE Montaigut-sur-Save

FETE DE LA FORET A BOUCONNE

BASE DE LOISIRS DE BOUCONNE 2562 Chemin du Ratelier Montaigut-sur-Save Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 11:00:00

fin : 2026-03-22 17:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Dans le cadre de la Journée Internationale des Forêts, la Base de loisirs de Bouconne donne rendez-vous aux amoureux de la nature pour la 5ème édition de sa Fête de la Forêt, le dimanche 22 mars 2026, de 11h00 à 17h00. Une journée sous le signe de la découverte, du sport et de la préservation.

Un événement ancré dans une dynamique internationale

Du 21 au 29 mars 2026, la France entière vibre au rythme des arbres, où des centaines d’activités ont lieu partout en France hexagonale et ultramarine pour célébrer les forêts ! À Bouconne, cette célébration prend une dimension spectaculaire avec un programme riche, conçu pour emmener le grand public à la (re)découverte des secrets de la forêt.

Force & Tradition Balades en calèche & débardage embarquez pour une promenade authentique et découvrez la puissance du travail au cheval avec l’association le Faire à Cheval d’Occitanie .

Bûcheronnage sportif ça va chauffer ! démonstrations de coupe à la hache, à la tronçonneuse et à la scie avec les Tustaires d’Oc . Oserez-vous tester la scie à deux bras ?

Aventure & Nature Grimp’Arbre hissez-vous vers les sommets des arbres ! Une ascension sécurisée pour voir la forêt d’en haut avec l’Aventure Devient Nature .

Course d’Orientation nettoyons la forêt Relevez le défi ! Partez à la recherche des balises tout en traquant les déchets sur votre parcours. Un combo sport et écologie avec pesage final à la Base de loisirs !

Espace chasse & fauconnerie échangez avec les passionnés de l’ACCA Montaigut-sur Save, découvrez leur matériel et venez admirer de près une Buse de Harris.

Écosystème & Biodiversité Le monde des abeilles observez la reine de près, maniez les outils de l’apiculteur et régalez vos papilles avec une dégustation de miel local.

De la fleur au fruit Un atelier ludique pour comprendre les secrets de la nature avec l’association Jardin Nature Pibrac . Participez au jeu de reconnaissance des graines et relevez le défi de la mise en relation fleur-fruit pour tout savoir sur la pollinisation.

L’Expérience Office National des Forêts Devenez incollable sur la gestion forestière ! Infos, secrets de la forêt et jeu de piste inédit.

Détente & Sensibilisation Ateliers “les 5 sens en forêt” éveillez vos perceptions et redécouvrez la nature autrement à travers 5 défis sensoriels sur le toucher, la vue, l’ouïe, l’odorat, le goût avec l’association Graines de Save

Espace des jeux en bois une pause ludique et conviviale pour petits et grands avec l’association Viracocha . Calme et détente garantis toute la journée !

Objectif zéro déchet testez vos connaissances avec un animateur chargé de la prévention des déchets et du compost, de la Communauté des Hauts-Tolosans, et devenez un pro du tri sélectif.

Notre objectif est de créer un lien direct et ludique entre les citoyens et la forêt. En offrant ces activités gratuitement, nous voulons que l’émerveillement devienne le premier moteur de la protection de notre environnement. .

BASE DE LOISIRS DE BOUCONNE 2562 Chemin du Ratelier Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie

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English :

As part of the International Day of Forests, the Base de loisirs de Bouconne invites nature lovers to the 5th edition of its Fête de la Forêt, on Sunday March 22, 2026, from 11:00 am to 5:00 pm. A day of discovery, sport and conservation.

L’événement FETE DE LA FORET A BOUCONNE Montaigut-sur-Save a été mis à jour le 2026-03-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE