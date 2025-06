FÊTE DE LA FORÊT DES SOURCES DU TOUCH FORÊT DE SAINT-ANDRÉ-FABAS Saint-André 22 juin 2025 09:00

Haute-Garonne

Début : 2025-06-22 09:00:00

fin : 2025-06-22

2025-06-22

Fête organisée par l’association « Collectif de la forêt des sources du Touch »

Les membres de l’association vous invitent à partager une matinée de randonnées et un après-midi d’échanges sur la nature et la forêt.

Parkings au croisement de la D52 et du chemin Verrerie. .

Saint-André 31420 Haute-Garonne Occitanie foretsourcesdutouch31@lilo.org

English :

Festival organized by the association « Collectif de la forêt des sources du Touch »

German :

Fest, organisiert von der Vereinigung « Collectif de la forêt des sources du Touch »

Italiano :

Festival organizzato dall’associazione « Collectif de la forêt des sources du Touch »

Espanol :

Festival organizado por la asociación « Collectif de la forêt des sources du Touch

