Fête de la forêt et des métiers du bois Le Hohwald

Fête de la forêt et des métiers du bois Le Hohwald dimanche 31 août 2025.

Fête de la forêt et des métiers du bois

Le Hohwald Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-08-31 08:00:00

fin : 2025-08-31 18:00:00

Date(s) :

2025-08-31

Venez célébrer la nature et les savoir-faire d’antan. Explorez la magie de la forêt et le talent des artisans du bois lors d’une journée conviviale et spectaculaire !

La Fête de la Forêt et des Métiers du Bois revient ! Venez explorer la magie de la forêt et le talent des artisans du bois lors d’une journée conviviale et spectaculaire !

Au programme

Bar et restauration toute la journée

Sanglier à la broche

Marché du terroir

Animation musicale en continu

Brocante dès 8h (réservation au 03 88 08 34 33)

Démonstrations travaux forestiers, schlittage, sciage

Maréchal-ferrant, sculpture à la tronçonneuse, tournage sur bois

Paiement sur place chèques ou espèces uniquement.

Venez nombreux partager cette journée conviviale ! 0 .

Le Hohwald 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 34 33

English :

Come and celebrate nature and the skills of yesteryear. Explore the magic of the forest and the talent of wood craftsmen during a spectacular day of fun!

German :

Feiern Sie die Natur und das Wissen von früher. Entdecken Sie die Magie des Waldes und das Talent der Holzhandwerker an einem geselligen und spektakulären Tag!

Italiano :

Venite a celebrare la natura e le abilità di un tempo. Esplorate la magia della foresta e il talento degli artigiani del legno in una giornata spettacolare!

Espanol :

Venga a celebrar la naturaleza y las habilidades de antaño. Explore la magia del bosque y el talento de los artesanos de la madera en una jornada espectacular

L’événement Fête de la forêt et des métiers du bois Le Hohwald a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de tourisme du pays de Barr