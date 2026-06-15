Fessevillers

Fête de la Forêt

Forêt de la joux Fessevillers Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 08:00:00

fin : 2028-08-06 19:00:00

Date(s) :

2026-08-02 2028-08-06

La fête de la Forêt a été organisée pour la première fois en Août 2004 à l’initiative d’une poignée de bénévoles amoureux de la Nature et principalement de la Forêt.

Son but est de faire connaître les métiers d’autrefois à nos jours, ainsi que le bois dans tous ces états, de la meule de charbons de bois, au fabricant de tavaillons ou tailleur de charpente. Du débardage aux voiturages avec chevaux. Four à verre à l’ancienne, four à pain tout sur tout quand à l’utilisation du bois.

Cette fête a lieu tous les 2 ans, les années paires, le premier dimanche du mois d’Août. Aujourd’hui toujours organisée par une équipe de bénévoles, réunis par l’Association nommée Les Amis de la Forêt , cette fête se déroule en pleine forêt à 1000 mètres d’altitude avec des expositions sur le bois des sculpteurs.

Buvette et barbecue toute la journée

Vente de gâteaux de ménage .

Forêt de la joux Fessevillers 25470 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 03 71 77 pascal.cattin@aol.fr

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English : Fête de la Forêt

L’événement Fête de la Forêt Fessevillers a été mis à jour le 2026-06-15 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER