Fête de la Forêt Saint-Péver

Un temps fort pour découvrir toutes les problématiques qui touchent au monde de la forêt.

Le Département des Côtes d’Armor, en partenariat avec Fibois Bretagne, les professionnelles et professionnels de la filière bois, propose une grande manifestation dans la forêt d’Avaugour.

Cette manifestation vise à faire découvrir la forêt sous toutes ses facettes lieu de biodiversité, espace de loisirs, mais aussi ressource économique et filière d’avenir.

Ce grand week-end festif est une occasion unique de découvrir cette forêt d’exception, son rôle écologique, ses métiers, mais aussi de profiter en famille d’animations ludiques, sportives et instructives dans un cadre naturel privilégié.

Deux jours d’ateliers, de sorties nature, de démonstrations, d’expositions, de conférences ou encore de randonnées!

Gratuit, journée du 10 octobre pour les scolaires. .

Avaugour-Bois Meur Saint-Péver 22720 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 46 43

