Fête de la Fraise Hôtel de ville de Salon Salon-de-Provence

Fête de la Fraise

Samedi 18 avril 2026 de 9h à 18h. Hôtel de ville de Salon 174 Cours Gimon BP 120 Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Devenue une tradition salonaise, la Fête de la Fraise est le rendez-vous des gourmands ! Le marché des producteurs locaux et les stands vous attendent pour découvrir la Belle Rouge dans tous ses états.

De 9h à 18h

Appétissante, rougeoyante… La fête de la Fraise revient sur la place de l’Hôtel de Ville. Les producteurs locaux et la Fdacom vous donnent rendez-vous pour des dégustations et la vente de leurs fraises, avec aussi des surprises. La Belle Rouge sera la reine de la journée pour émerveiller les papilles des gourmands, petits et grands ! .

Hôtel de ville de Salon 174 Cours Gimon BP 120 Salon-de-Provence 13657 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 44 89 00 contact@fdacom.fr

Now a tradition in the Salon, the Strawberry Festival is the place to be for all food lovers! The local producers’ market and stalls await you to discover the Belle Rouge in all its glory.

