Fête de la Fromagerie Baechler ! Le Temple-sur-Lot

vendredi 19 septembre 2025.

Fête de la Fromagerie Baechler !

Lieu-dit Broc Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2025-09-19

fin : 2025-09-19

Date(s) :

2025-09-19

La Fromagerie Baechler vous propose une soirée festive avec des food trucks et produits artisanaux burgers, pizzas, pâtes fraiches, huitres, crêpes, galettes, fromage, pain, glaces, raisin, donuts, vins, bières, gin…

Deux groupes de musique se succèderont pour animer la soirée.

Lieu-dit Broc Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 84 90 48 contact@boutique-baechler.com

English : Fête de la Fromagerie Baechler !

La Fromagerie Baechler offers a festive evening with food trucks and artisanal products: burgers, pizzas, fresh pasta, oysters, crêpes, galettes, cheese, bread, ice cream, grapes, donuts, wine, beer, gin…

Two live bands will liven up the evening.

German : Fête de la Fromagerie Baechler !

Die Käserei Baechler bietet Ihnen einen festlichen Abend mit Foodtrucks und handwerklichen Produkten: Burger, Pizzas, frische Pasta, Austern, Crêpes, Galettes, Käse, Brot, Eis, Trauben, Donuts, Weine, Biere, Gin…

Zwei Musikgruppen werden nacheinander auftreten, um den Abend zu beleben.

Italiano :

La Fromagerie Baechler propone una serata di festa con food truck e prodotti artigianali: hamburger, pizze, pasta fresca, ostriche, frittelle, formaggi, pane, gelati, uva, ciambelle, vini, birre, gin…

Due band dal vivo animeranno la serata.

Espanol : Fête de la Fromagerie Baechler !

La Fromagerie Baechler ofrece una velada festiva con food trucks y productos artesanales: hamburguesas, pizzas, pasta fresca, ostras, tortitas, queso, pan, helados, uvas, donuts, vinos, cervezas, ginebra…

Dos bandas en directo amenizarán la velada.

