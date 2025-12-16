Fête de la galette Marlenheim

Fête de la galette

2a rue de l'usine Marlenheim Bas-Rhin

Début : Vendredi 2026-01-23 17:15:00

fin : 2026-01-23 18:15:00

2026-01-23

Fête de la Galette organisée par les Périscolaires. Rendez-vous le vendredi 23 janvier 2026, à salle des Roseaux à Marlenheim.

La prise en charge des enfants des périscolaires se fera comme d’habitude dès la sortie de l’école, jusqu’à 18h30.

À 17h15 Le spectacle Où est Harry ? (environ 45 minutes) créé par l’Association 7 Arts Dire et joué par l’équipe d’Animation, sera présenté aux enfants et aux parents des périscolaires Mossig et Vignoble.

À 18h00 Vous êtes invités à venir déguster les galettes, brioches, cakes… faits par nos enfants pour fêter les Rois ! (boissons payantes).

Dès 18h15 Les parents pourront récupérer leurs enfants directement à la salle socioculturelle.

Les enfants non-inscrits au périscolaire et qui souhaitent assister à la fête doivent être accompagnés d'un adulte.

67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 48 13 60

