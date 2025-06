Fête de la galette « spectacle équestre » Stade de foot Le Ménil-de-Briouze 6 juillet 2025 08:30

Orne

Fête de la galette « spectacle équestre » Stade de foot Le Ménil-de-Briouze Le Ménil-de-Briouze Orne

Début : 2025-07-06 08:30:00

fin : 2025-07-06

2025-07-06

Des 8h30 déjeuner aux tripes /rallye cheval vtt

Le midi rôtisserie potée normande (12€ adute enfant 7€)

14h30 spectacle équestre (dressage,voltige,acrobatie)

Le soir concert rôtisserie sur place et plateau repas (8€)

Feu d’artifice

Stade de foot Le Ménil-de-Briouze

Le Ménil-de-Briouze 61220 Orne Normandie +33 6 15 01 92 81 graindorge61@orange.fr

English : Fête de la galette « spectacle équestre »

From 8:30 am tripe breakfast/horse and mountain bike rally

Normandy pot roast (12? adute children 7?)

2:30 pm horse show (dressage, acrobatics)

Evening concert with rotisserie and platter meal (8?)

Fireworks display

German :

Ab 8.30 Uhr Mittagessen mit Kutteln / Rallye mit Pferden und Mountainbikes

Mittags Braten mit normannischem Eintopf (12? adute Kind 7?)

14.30 Uhr Reitshow (Dressur, Voltigieren, Akrobatik)

Abends Konzert mit Braten vor Ort und Essensplatte (8?)

Feuerwerk

Italiano :

Dalle 8.30 colazione a base di trippa / raduno di cavalli e mountain bike

Brasato di Normandia (12? bambini 7?)

ore 14.30 spettacolo equestre (dressage, acrobatica, acrobatica)

Concerto serale con rosticceria e piatto unico (8?)

Spettacolo pirotecnico

Espanol :

A partir de las 8h30 desayuno de callos / rally de caballos y bicicletas de montaña

Asado normando (12? adute niños 7?)

a las 14.30 espectáculo ecuestre (doma, acrobacia, acrobacia)

Concierto nocturno con asadero y comida en bandeja (8?)

Castillo de fuegos artificiales

L’événement Fête de la galette « spectacle équestre » Le Ménil-de-Briouze a été mis à jour le 2025-06-20 par Flers agglo