Fête de la garbure Salle des fêtes Pierrefitte-Nestalas
Fête de la garbure Salle des fêtes Pierrefitte-Nestalas samedi 22 novembre 2025.
Fête de la garbure
Salle des fêtes PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2025-11-22 19:00:00
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Repas animé par des chants pyrénéens Eths de Bigorra .
Organisé par le comité des fêtes de Pierrefitte-Nestalas
Réservation par téléphone ou par mail.
19h repas garbure, fromage de brebis, tarte aux myrtilles, vin et café 20€.
Menu enfant frites, steak du boucher, dessert 8€.
Salle des fêtes PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 30 58 91 90 comitedesfetes.pierrefitte@outlook.com
English :
Meal accompanied by Pyrenean songs: Eths de Bigorra .
Organized by the Pierrefitte-Nestalas festival committee
Reservations by phone or e-mail.
7pm: meal: garbure, ewe’s milk cheese, blueberry tart, wine and coffee: 20?
Children’s menu: French fries, butcher’s steak, dessert: 8?
German :
Mahlzeit, die von pyrenäischen Gesängen begleitet wird: Eths de Bigorra .
Organisiert vom Festkomitee von Pierrefitte-Nestalas
Reservierung per Telefon oder E-Mail.
19 Uhr: Essen: Garbure, Schafskäse, Heidelbeerkuchen, Wein und Kaffee: 20?
Kindermenü: Pommes frites, Steak vom Metzger, Dessert: 8?
Italiano :
Pasto accompagnato da canti pirenaici: Eths de Bigorra .
Organizzato dal Comitato del Festival Pierrefitte-Nestalas
Prenotazioni per telefono o e-mail.
ore 19.00: pasto: garbure, formaggio di pecora, crostata di mirtilli, vino e caffè: 20?
Menu per bambini: patatine fritte, bistecca di macelleria, dessert: 8?
Espanol :
Comida acompañada de canciones pirenaicas: Eths de Bigorra .
Organizado por el Comité de Fiestas de Pierrefitte-Nestalas
Reservas por teléfono o correo electrónico.
19 h: comida: garbure, queso de oveja, tarta de arándanos, vino y café: 20?
Menú infantil: patatas fritas, bistec de carnicero, postre: 8?
