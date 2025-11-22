Fête de la garbure

Salle des fêtes PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées

Début : 2025-11-22 19:00:00

Repas animé par des chants pyrénéens Eths de Bigorra .

Organisé par le comité des fêtes de Pierrefitte-Nestalas

Réservation par téléphone ou par mail.

19h repas garbure, fromage de brebis, tarte aux myrtilles, vin et café 20€.

Menu enfant frites, steak du boucher, dessert 8€.

Salle des fêtes PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 30 58 91 90 comitedesfetes.pierrefitte@outlook.com

English :

Meal accompanied by Pyrenean songs: Eths de Bigorra .

Organized by the Pierrefitte-Nestalas festival committee

Reservations by phone or e-mail.

7pm: meal: garbure, ewe’s milk cheese, blueberry tart, wine and coffee: 20?

Children’s menu: French fries, butcher’s steak, dessert: 8?

German :

Mahlzeit, die von pyrenäischen Gesängen begleitet wird: Eths de Bigorra .

Organisiert vom Festkomitee von Pierrefitte-Nestalas

Reservierung per Telefon oder E-Mail.

19 Uhr: Essen: Garbure, Schafskäse, Heidelbeerkuchen, Wein und Kaffee: 20?

Kindermenü: Pommes frites, Steak vom Metzger, Dessert: 8?

Italiano :

Pasto accompagnato da canti pirenaici: Eths de Bigorra .

Organizzato dal Comitato del Festival Pierrefitte-Nestalas

Prenotazioni per telefono o e-mail.

ore 19.00: pasto: garbure, formaggio di pecora, crostata di mirtilli, vino e caffè: 20?

Menu per bambini: patatine fritte, bistecca di macelleria, dessert: 8?

Espanol :

Comida acompañada de canciones pirenaicas: Eths de Bigorra .

Organizado por el Comité de Fiestas de Pierrefitte-Nestalas

Reservas por teléfono o correo electrónico.

19 h: comida: garbure, queso de oveja, tarta de arándanos, vino y café: 20?

Menú infantil: patatas fritas, bistec de carnicero, postre: 8?

