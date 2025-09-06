Fête de la Gare Rue de la gare Diou

Fête de la Gare Rue de la gare Diou samedi 6 septembre 2025.

Fête de la Gare

Rue de la gare Place de la gare Diou Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 13:30:00

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06 2025-09-07

Repas, buffet et buvette durant deux jours.

.

Rue de la gare Place de la gare Diou 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 27 18 89

English :

Meals, buffet and refreshment bar over two days.

German :

Mahlzeiten, Buffet und Erfrischungsstände während der zwei Tage.

Italiano :

Pasti, buffet e bar per due giorni.

Espanol :

Comidas, buffet y bar de refrescos durante dos días.

L’événement Fête de la Gare Diou a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire