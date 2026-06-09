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Fête de la Gare Ségrie

Fête de la Gare Ségrie samedi 18 juillet 2026.

Adresse : Ancienne Gare

Ville : 72170 Ségrie

Département : Sarthe

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Ségrie

Fête de la Gare

Ancienne Gare Ségrie Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Rendez-vous à Ségrie le samedi 18 juillet pour la traditionnelle Fête de la Gare !
Fête de la Gare à Ségrie le samedi 18 juillet 2026 !

Au programme
– spectacle son et lumière Les Amants du Printemps à la tombée de la nuit
– repas cochon à la broche à partir de 20h (sur réservation 26€ adulte 13€ enfants moins de 12 ans)
– snack et buvette sans réservation
– bal gratuit
– feu d’artifice

Renseignements et réservations au 07 87 06 69 80. Entrée libre. Organisé par l’Association des Bercons.   .

Ancienne Gare Ségrie 72170 Sarthe Pays de la Loire +33 7 87 06 69 80  asso.lesbercons72@gmail.com

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English :

Join us in Ségrie on Saturday, July 18 for the traditional Fête de la Gare!

L’événement Fête de la Gare Ségrie a été mis à jour le 2026-06-09 par OT des Alpes Mancelles