Fête de la Gare Ségrie
Fête de la Gare Ségrie samedi 18 juillet 2026.
Ségrie
Fête de la Gare
Ancienne Gare Ségrie Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Rendez-vous à Ségrie le samedi 18 juillet pour la traditionnelle Fête de la Gare !
Fête de la Gare à Ségrie le samedi 18 juillet 2026 !
Au programme
– spectacle son et lumière Les Amants du Printemps à la tombée de la nuit
– repas cochon à la broche à partir de 20h (sur réservation 26€ adulte 13€ enfants moins de 12 ans)
– snack et buvette sans réservation
– bal gratuit
– feu d’artifice
Renseignements et réservations au 07 87 06 69 80. Entrée libre. Organisé par l’Association des Bercons. .
Ancienne Gare Ségrie 72170 Sarthe Pays de la Loire +33 7 87 06 69 80 asso.lesbercons72@gmail.com
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English :
Join us in Ségrie on Saturday, July 18 for the traditional Fête de la Gare!
L’événement Fête de la Gare Ségrie a été mis à jour le 2026-06-09 par OT des Alpes Mancelles