Ségrie

Fête de la Gare

Ancienne Gare Ségrie Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Rendez-vous à Ségrie le samedi 18 juillet pour la traditionnelle Fête de la Gare !

Fête de la Gare à Ségrie le samedi 18 juillet 2026 !

Au programme

– spectacle son et lumière Les Amants du Printemps à la tombée de la nuit

– repas cochon à la broche à partir de 20h (sur réservation 26€ adulte 13€ enfants moins de 12 ans)

– snack et buvette sans réservation

– bal gratuit

– feu d’artifice

Renseignements et réservations au 07 87 06 69 80. Entrée libre. Organisé par l’Association des Bercons. .

Ancienne Gare Ségrie 72170 Sarthe Pays de la Loire +33 7 87 06 69 80 asso.lesbercons72@gmail.com

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English :

Join us in Ségrie on Saturday, July 18 for the traditional Fête de la Gare!

L’événement Fête de la Gare Ségrie a été mis à jour le 2026-06-09 par OT des Alpes Mancelles