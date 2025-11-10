Fête de la Gastronomie Africaine rue Jean de Bourbon Yssingeaux
Fête de la Gastronomie Africaine
rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux Haute-Loire
Début : 2025-11-10 10:00:00
fin : 2025-11-11 18:00:00
2025-11-10 2025-11-11
Marché artisanal, animations, repas avec découverte de la gastronomie du Cap Vert Cameroun Centre Afrique Tombola… Participation de l’artiste peintre Sénégalais OUZIN.
rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 70 44 51
English :
Craft market, entertainment, meal featuring Cape Verde Cameroon Central Africa cuisine Tombola… Participation of Senegalese painter OUZIN.
German :
Kunsthandwerksmarkt, Animationen, Essen mit Entdeckung der Gastronomie von Kap Verde Kamerun Zentralafrika Tombola… Teilnahme des senegalesischen Malers OUZIN.
Italiano :
Mercatino dell’artigianato, animazione, pasto con scoperta della gastronomia di Capo Verde Camerun Centrafrica Tombola… Partecipazione del pittore senegalese OUZIN.
Espanol :
Mercado artesanal, animación, comida con descubrimiento de la gastronomía de Cabo Verde Camerún África Central Tómbola… Participación del pintor senegalés OUZIN.
