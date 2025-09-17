Fête de la Gastronomie Le Crotoy

Fête de la Gastronomie Le Crotoy mercredi 17 septembre 2025.

Fête de la Gastronomie

Le Crotoy Somme

Début : 2025-09-17 11:30:00

fin : 2025-09-17

2025-09-17

Venez déguster un menu locavore dans un paysage d’exception et rencontrer les membres de l’association Baie de Somme Zéro Carbone. Profitez d’animations musicales et des billets spéciaux pour rejoindre la fête en train à vapeur. .

Le Crotoy 80550 Somme Hauts-de-France

