Fête de la Gastronomie Troyes

Fête de la Gastronomie Troyes samedi 20 septembre 2025.

Fête de la Gastronomie

Quais de Seine Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Profitez des trois espaces gourmands pendant deux jours



> l’espace Chef Animations (uniquement le samedi) avec plus de 6h de démonstrations culinaires,

> l’espace Marché de terroir pour vous faire plaisir et profiter de dégustations de produits locaux,

> l’espace restauration sur place avec de nombreux foodtrucks.



La fête sera rythmée par des animations pour toute la famille, des ateliers ludiques, et une ambiance festive ruche pédagogique et atelier donuts pour les enfants.



Entrée libre, moments savoureux garantis ! .

Quais de Seine Troyes 10000 Aube Grand Est

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête de la Gastronomie Troyes a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme Troyes la Champagne