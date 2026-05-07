Fête de la girolle Saint-Martial-de-Gimel
Fête de la girolle Saint-Martial-de-Gimel dimanche 7 juin 2026.
Saint-Martial-de-Gimel
Fête de la girolle
Le Bourg Saint-Martial-de-Gimel Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Marché vivant du champignon -Marché artisanal local Buvette et restauration sur place . .
Le Bourg Saint-Martial-de-Gimel 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 70 62 97 kingmusroomsfamily@gmail.com
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English : Fête de la girolle
L’événement Fête de la girolle Saint-Martial-de-Gimel a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze