Saint-Martial-de-Gimel

Fête de la girolle

Le Bourg Saint-Martial-de-Gimel Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Marché vivant du champignon -Marché artisanal local Buvette et restauration sur place . .

Le Bourg Saint-Martial-de-Gimel 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 70 62 97 kingmusroomsfamily@gmail.com

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English : Fête de la girolle

L’événement Fête de la girolle Saint-Martial-de-Gimel a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze