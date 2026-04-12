Fête de la Graine Rue Revez-long Chabrillan

Chabrillan

Fête de la Graine

Rue Revez-long Café Bibliothèque et au Parc des Cèdres Chabrillan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12 17:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Au programme troc de plantes et de graines, balade et repas partagée, atelier graphique, exposition…

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Rue Revez-long Café Bibliothèque et au Parc des Cèdres Chabrillan 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 56 71 42 cafebibliotheque.chabrillan@gmail.com

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English :

On the program: plant and seed barter, shared walk and meal, graphics workshop, exhibition…

L’événement Fête de la Graine Chabrillan a été mis à jour le 2025-03-28 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme