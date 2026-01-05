Fête de la Graine Sainte-Croix-aux-Mines

Fête de la Graine

Début : Samedi 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

2026-04-25

Troc-plantes, échanges de graines, ateliers, visite de la serre et escape game avec le SMICTOM… Une journée conviviale et ludique autour de la nature et du partage !

Organisée avec le Pôle Culture, la Médiathèque, Alsace Nature Lièpvrette et le SMICTOM, cette journée Spécial Graines invite petits et grands à célébrer le jardinage, la biodiversité et le partage

Au programme

De 10h à 13h30

Troc de plantes

Vente de replants

Échanges de graines avec la grainothèque

De 14h à 17h en continu

Ateliers pour tous

Visite de la serre

Escape game animé par le SMICTOM

Une journée conviviale et ludique autour des graines, de la nature et des gestes écoresponsables. .

11a rue Maurice Burrus Sainte-Croix-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est 1jardinpassionnement@gmail.com

English :

Plant swap, seed exchange, workshops, greenhouse tour and escape game with SMICTOM? A fun-filled day of nature and sharing!

