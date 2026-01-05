Fête de la Graine Sainte-Croix-aux-Mines
Fête de la Graine Sainte-Croix-aux-Mines samedi 25 avril 2026.
Fête de la Graine
11a rue Maurice Burrus Sainte-Croix-aux-Mines Haut-Rhin
Début : Samedi 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 17:00:00
2026-04-25
Troc-plantes, échanges de graines, ateliers, visite de la serre et escape game avec le SMICTOM… Une journée conviviale et ludique autour de la nature et du partage !
Au programme
De 10h à 13h30
Troc de plantes
Vente de replants
Échanges de graines avec la grainothèque
De 14h à 17h en continu
Ateliers pour tous
Visite de la serre
Escape game animé par le SMICTOM
11a rue Maurice Burrus Sainte-Croix-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est 1jardinpassionnement@gmail.com
English :
Plant swap, seed exchange, workshops, greenhouse tour and escape game with SMICTOM? A fun-filled day of nature and sharing!
