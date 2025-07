Fête de la grenouille Berthelming

Ne manquez pas la fête de la grenouille ! Au programme une soirée grillade et américain dans une ambiance festive avec DJ Kik pour samedi et dimanche, c’est le grand jour avec menu cuisse de grenouilles/grillades à midi dans une ambiance musicale avec l’orchestre Les Christalys (sur réservation téléphonique) et pour conclure le week-end, une soirée pizza-flamm + grillades avec DJ Matheiser aux platines ! Une manifestation organisée par Culture Sport Jeunesse BerthelmingTout public

Place des Frères Benoit Berthelming 57930 Moselle Grand Est +33 6 58 55 04 38

English :

Don’t miss the frog festival! On the program: an evening of grilling and American food in a festive atmosphere with DJ Kik for Saturday and Sunday, the big day with a menu of frog legs/grilled meats at lunchtime in a musical atmosphere with the orchestra Les Christalys (by telephone reservation) and to round off the weekend, a pizza-flamm + grilled meats evening with DJ Matheiser on the decks! Organized by Culture Sport Jeunesse Berthelming

German :

Verpassen Sie nicht das Froschfest! Auf dem Programm stehen: ein Grill- und amerikanischer Abend in einer festlichen Atmosphäre mit DJ Kik für Samstag und Sonntag, es ist der große Tag mit Froschschenkel-/Grillmenü am Mittag in einer musikalischen Atmosphäre mit dem Orchester Les Christalys (nach telefonischer Reservierung) und zum Abschluss des Wochenendes ein Pizza-Flammen- + Grillabend mit DJ Matheiser an den Plattentellern! Eine von Culture Sport Jeunesse Berthelming organisierte Veranstaltung

Italiano :

Non perdetevi la festa della rana! In programma: una festosa serata di grigliate americane con DJ Kik sabato e domenica, il grande giorno con un menu a base di cosce di rana e carne alla griglia all’ora di pranzo con la musica dell’orchestra Les Christalys (su prenotazione telefonica) e, per concludere il weekend, una serata a base di pizza-flamm + carne alla griglia con DJ Matheiser alla consolle! Organizzato da Culture Sport Jeunesse Berthelming

Espanol :

No se pierda la fiesta de la rana En el programa: una barbacoa festiva y una velada al estilo americano con DJ Kik el sábado y el domingo, el gran día con un menú de ancas de rana/carnes a la brasa al mediodía con música de la orquesta Les Christalys (es necesario reservar por teléfono) y, para redondear el fin de semana, una velada de pizza-flam + carnes a la brasa con DJ Matheiser a los platos Organiza Culture Sport Jeunesse Berthelming

