Informations pratiques

Berthelming

Fête de la grenouille

Place des Frères Benoit Berthelming Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2026-08-15 19:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15 2026-08-16

Ne manquez pas la fête de la grenouille ! Au programme une soirée grillade et américain dans une ambiance festive avec l’orchestre Les Christalys et dimanche, c’est le grand jour avec menu cuisse de grenouilles/grillades à midi dans une ambiance musicale avec l’orchestre Les Christalys (sur réservation téléphonique) et pour conclure le week-end, une soirée pizza-flamm + grillades avec DJ Matheiser aux platines ! Une manifestation organisée par Culture Sport Jeunesse BerthelmingTout public

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Place des Frères Benoit Berthelming 57930 Moselle Grand Est +33 6 31 52 45 11

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English :

Don’t miss the Frog Festival! On the program: a barbecue and American-style evening in a festive atmosphere with the band Les Christalys, and on Sunday—the big day—a menu featuring frog legs and grilled meats %at noon, accompanied by music from the band Les Christalys (reservations required by phone), and to wrap up the weekend, a pizza-flamm and barbecue night with DJ Matheiser on the decks! An event organized by Culture Sport Jeunesse Berthelming

L’événement Fête de la grenouille Berthelming a été mis à jour le 2026-07-31 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD