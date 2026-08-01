Fête de la grenouille Berthelming
samedi 15 août 2026 · Berthelming
Informations pratiques
Berthelming
Fête de la grenouille
Place des Frères Benoit Berthelming Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Dimanche 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15 2026-08-16
Ne manquez pas la fête de la grenouille ! Au programme une soirée grillade et américain dans une ambiance festive avec l’orchestre Les Christalys et dimanche, c’est le grand jour avec menu cuisse de grenouilles/grillades à midi dans une ambiance musicale avec l’orchestre Les Christalys (sur réservation téléphonique) et pour conclure le week-end, une soirée pizza-flamm + grillades avec DJ Matheiser aux platines ! Une manifestation organisée par Culture Sport Jeunesse BerthelmingTout public
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Place des Frères Benoit Berthelming 57930 Moselle Grand Est +33 6 31 52 45 11
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English :
Don’t miss the Frog Festival! On the program: a barbecue and American-style evening in a festive atmosphere with the band Les Christalys, and on Sunday—the big day—a menu featuring frog legs and grilled meats %at noon, accompanied by music from the band Les Christalys (reservations required by phone), and to wrap up the weekend, a pizza-flamm and barbecue night with DJ Matheiser on the decks! An event organized by Culture Sport Jeunesse Berthelming
L’événement Fête de la grenouille Berthelming a été mis à jour le 2026-07-31 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD