Fête de la Grenouille Bonnat
Fête de la Grenouille Bonnat dimanche 5 avril 2026.
Fête de la Grenouille
Place du Foirail Bonnat Creuse
Fête de la grenouille
Dimanche 05 Avril
Brocante toute la journée
Place du foirail et Bourg
Repas dansant
le soir
Salle des fêtes
–> Comité des fêtes Bonnat .
Place du Foirail Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesdebonnat@orange.fr
