Fête de la Grenouille Bonnat

2026-04-05

2026-04-05

Fête de la grenouille

Dimanche 05 Avril

Brocante toute la journée

Place du foirail et Bourg

Repas dansant

le soir

Salle des fêtes

–> Comité des fêtes Bonnat .

Place du Foirail Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesdebonnat@orange.fr

