Début : 2025-05-18 09:30:00

fin : 2025-05-18 17:00:00

2025-05-18

Participez à la 22ème Fête de la Grenouille. Au programme nombreux exposants d’artisanat et produits du terroir, inauguration à 11h et intronisation, jeux divers, animations, dégustation de cuisses de grenouilles, restauration et buvette sur place. Organisé par le comité des fêtes.

Nouveauté cuisses de grenouilles disponibles à la vente à emporter à partir de 9h30. .

Mesves-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

