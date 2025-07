Fête de la Grenouille Poulaines

Fête de la Grenouille Poulaines lundi 14 juillet 2025.

Fête de la Grenouille

Poulaines Indre

Début : 2025-07-14 11:30:00

fin : 2025-07-14 23:00:00

2025-07-14

Fête de la Grenouille à l’étang du Plessis de PoulainesFamilles

Fête de la Grenouille à l’Etang du Plessis. Dîner champêtre avec grand feu d’artifice et bal gratuit. Au programme concours de pêche à l’étang dès le matin. Dès 11h30 repas avec fond musical. A 19h Musique de Poulaines avec repas spécialités Cuisses de Grenouilles .

A 20h30 bal animé par Lulu et Karine. Manège buvette et restauration sur place. .

Poulaines 36210 Indre Centre-Val de Loire comite.des.fetes.de.poulaines@outlook.fr

English :

Fête de la Grenouille at the Plessis de Poulaines pond

German :

Froschfest am Teich von Plessis de Poulaines

Italiano :

Festa delle rane allo stagno di Plessis de Poulaines

Espanol :

Fiesta de la Rana en el estanque de Plessis de Poulaines

