Fête de la grillade Ferrière-sur-Beaulieu
Fête de la grillade Ferrière-sur-Beaulieu vendredi 1 mai 2026.
Fête de la grillade
Ferrière-sur-Beaulieu Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Brocante, randonnée pédestre en forêt, diverses animations.
Brocante, randonnée pédestre en forêt, diverses animations. .
Ferrière-sur-Beaulieu 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 00 16 christiane.godeau@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Flea market, forest walk, various events.
L’événement Fête de la grillade Ferrière-sur-Beaulieu a été mis à jour le 2026-01-15 par Loches Touraine Châteaux de la Loire