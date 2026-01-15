Fête de la grillade

Ferrière-sur-Beaulieu Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 08:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Brocante, randonnée pédestre en forêt, diverses animations.

Brocante, randonnée pédestre en forêt, diverses animations. .

Ferrière-sur-Beaulieu 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 00 16 christiane.godeau@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flea market, forest walk, various events.

L’événement Fête de la grillade Ferrière-sur-Beaulieu a été mis à jour le 2026-01-15 par Loches Touraine Châteaux de la Loire